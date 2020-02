Coppa Italia, la proposta per la semifinale di ritorno contro la Juventus

MILANO – A Serie A conclusa, e si fa per dire dopo gli ultimi sviluppi legati al Coronavirus, la prima sfida in ordine cronologico sarà Juventus-Milan di mercoledì sera, valido come semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-1 di San Siro del 13 febbraio. Nell’incontro tra i ministri e i presidenti delle Regioni è stata avanzata una curiosa proposta: né porte chiuse né porte aperte: tifosi sì insomma, ma solo Piemontesi.