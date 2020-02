Coppa Italia, la moviola di Milan-Juve: arbitraggio pessimo di Valeri

Coppa Italia, la moviola di Milan-Juventus

MILANO – La moviola di Milan-Juventus, sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia e arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma, terminata 1 a 1, per effetto delle reti di Rebic al 61esimo e di Cristiano Ronaldo su rigore al 90esimo.

Arbitraggio pessimo del fischietto romano. Giusto il primo giallo ad Ibrahimovic per la gomitata (involontaria) a De Ligt, così come quello a Theo Hernandez, le cui proteste, però, sono seguite ad un fallo non fischiato di Dybala su Rebic; corretta, inoltre, la seconda ammonizione al terzino francese: troppo violento l’anticipo tentato su Dybala e giusta espulsione.

Sarebbe stata da rosso la gomitata volontaria di Kessie su Cuadrado nel primo tempo, così come da calcio di rigore lo “schiaffetto”, involontario perché girato di spalle, di Rebic ai danni di Cuadrado nel secondo tempo. Giusta l’ammonizione a Castillejo per eccessiva foga nelle proteste, ma non c’era fallo dello spagnolo causa della sua reazione.

All'87esimo gran gesto atletico di Ronaldo, il quale, in rovesciata, si vede ribattere la conclusione da Calabria col braccio: VAR e calcio di rigore per la Juventus; il braccio è largo, ma il terzino rossonero è voltato di spalle: Valeri ha valutato e ritenuto corretto il rigore. L'interpretazione è, da regolamento, corretta, ma il buon senso dovrebbe avere la meglio in certi casi: un calciatore di spalle non può, in caduta, vedere la posizione del pallone e, nel caso, evitare il contatto. Sta di fatto che l'azione da cui è scaturito il rigore andava fermata in precedenza per un netto fallo non fischiato su Ibrahimovic.