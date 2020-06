Coppa Italia, la moviola di Juventus-Milan: bene Orsato

Coppa Italia, la moviola di Juventus-Milan

MILANO – Ottima la direzione di gara da parte del signor Daniele Orsato della sezione di Schio. Corretto assegnare il rigore alla Juventus, dopo revisione al VAR su chiamata di Aureliano, per fallo di mano di Conti: il 12 rossonero non ha il braccio largo, ma cerca volontariamente la palla con il gomito dopo lo stop di Cristiano Ronaldo. Giusta, inoltre, l’espulsione di Rebic: Orsato stava per estrarre il giallo, ma, dopo consulto rapido con il quarto uomo, cambia la sua decisione sul rosso: nulla da eccepire.

Al 42′ su punizione battuta da Calhanoglu, Bonucci spinge Kjaer in area e rischia, salvato però proprio dal fuorigioco del danese segnalato forse dal Var, l’assistente Galetto sul momento non aveva sbandierato. Per il resto corretti i gialli a Pjanic su Calhanoglu e a Khedira su Leao. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live