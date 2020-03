Coppa Italia, Juve-Milan si giocherà con restrizioni: i dettagli

Coppa Italia, Juve-Milan si giocherà

MILANO – Il match tra Juventus e Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia ed in programma mercoledì 4 febbraio alle 20:45 all'"Allianz Stadium" di Torino, si giocherà regolarmente e a porte aperte, nonostante il rinvio della sfida di Serie A tra bianconeri e nerazzurri inizialmente prevista per domenica 1 marzo. Alla partita, però, non potranno assistere cittadini provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna più i residenti delle provincie di Pesaro e di Savona: "I tifosi residenti – spiega il governatore del Piemonte Cirio – nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto non possono uscire dalla propria regione per seguire la propria squadra al di fuori del contesto regionale di appartenenza. Questo vuol dire in applicazione pratica che la partita Juventus-Milan si può fare, perché il precedente Consiglio dei Ministri ha riaperto la possibilità di svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, ma i residenti, non i tifosi, in Lombardia non potranno partecipare alla manifestazione".