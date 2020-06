Coppa Italia, il top e il flop di Juventus-Milan

MILANO – Il rossonero top e il rossonero flop della sfida tra Juventus e Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

TOP | Gianluigi Donnarumma

Indovina l’angolo del rigore di Ronaldo per poi ringraziare il palo. Sempre puntuale negli interventi, sia che siano respinte su tiri che cross. Gigio è l’unico fuoriclasse del Milan, poco altro da aggiungere.

FLOP | Ante Rebic

Su di lui, schierato nel ruolo di prima punta al posto di Ibrahimovic, erano riposte le speranze goal del Milan. Il croato è stato l’uomo in più dei primi tre mesi del 2020 della formazione rossonera, ma alla ripresa è subito l’uomo in meno. Letteralmente. Espulsione sconsiderata per un fallo bruttissimo e, sopratutto, totalmente inutile. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live