Milan-Conte, annuncio clamoroso per il prossimo anno: “Dicono che…” | News

Manca sempre meno alla fine di questa stagione, al termine della quale il Milan dovrà fare attente valutazioni sul futuro. Altre 13 partite di campionato a disposizione per centrare l'obiettivo fondamentale e imprescindibile: la Champions League. Senza la qualificazione, in tanti finirebbero sul banco degli imputati. Primo tra tutti, ovviamente, Stefano Pioli. Non c'è dunque da stupirsi se in questi giorni stanno girando parecchie news sul suo futuro e, soprattutto, su quello della panchina del Milan.