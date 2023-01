Il confronto: rispetto alla passata stagione rossoneri a -4

La classifica parla chiaro. Rispetto alla scorsa stagione sono 4 i punti in meno dei rossoneri. Dopotutto se lo si analizza freddamente, non sembra così buio questo periodo. E l’Inter a conti fatti si trova in una situazione ancora peggiore rispetto al Diavolo: sono nove i punti in meno rispetto al 2021/22 per gli uomini di Simone Inzaghi. Male quindi le milanesi e bene le romane: con Roma e Lazio rispettivamente a +5 e +6. Nell’ultima giornata del girone di andata sia Milan che Inter sono reduci da due pesanti sconfitte mentre Lazio e Roma possono sorridere: 3 punti a testa. Pioli ora deve guardarsi alle spalle: Mourinho e Sarri sono ad un solo punto di distanza.