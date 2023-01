Milan, conferenza stampa di Pioli domani alle 11.15. Partenza in serata

Per cercare di dare uno scossone al momento nero del Milan mister Pioli sta studiando la gara di dopodomani allo Stadio Olimpico. La Lazio dal canto suo non avrà a disposizione il suo bomber Ciro Immobile per infortunio. Per lui si prevedono circa due settimane di stop. Dovrebbe rientrare nel match di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 2 di febbraio. La squadra di Sarri si presenterà con Felipe Anderson falso nueve e Pedro e Zaccagni a supporto.