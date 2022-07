News Milan – Ha scelto la sua futura squadra, ora tocca a Cardinale

Lo sanno anche i muri, il Milan cerca il trequartista di talento, giovane e di grandi prospettive. Il nome più caldo e più intrigante è quello di Charles De Ketelaere. I due dirigenti ne sono innamorati. Non a caso è già stata presentata la prima offerta ufficiale: 20 milioni più bonus. Rispedita in men che non si dica al mittente, a meno di 30/35 milioni il Bruges non ci sente. Ora tocca al Diavolo: se davvero lo desideri, alza l'offerta. Senza se e senza ma, lo abbiamo detto in precedenza. Arriva però la clamorosa svolta! CDK ha fatto la sua scelta: ecco il club in cui vorrà giocare l'anno prossimo<<<