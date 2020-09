MILANO – Il Milan ha le idee chiare sul futuro del giovane Colombo. Infatti il portale calciomercato.com ha riportato un retroscena risalente a gennaio scorso. Infatti durante la scorsa finestra di mercato, il Pescara aveva bussato a via Aldo Rossi per chiedere il prestito di Colombo. Una richiesta rispedita al mittente visto come la dirigenza aveva già chiaro in mente il futuro del classe 2002: aggregarlo ai grandi