Clamoroso in Milan-Bologna! Dicono che l’arbitro…

Due episodi, uno dietro l’altro. Al 43’, Leao se ne va in velocità, Ferguson lo vede e gli piomba addosso. Un intervento diretto sulle gambe, quasi davanti alla panchina del Milan, che infatti esplode. Scatta in piedi, urla, mezzo staff in campo. Mariani? Niente. Il VAR? Nemmeno. Nessun rosso, nemmeno un check prolungato. Eppure le immagini sono lì: scivolata in ritardo, piena sull’uomo. Ci poteva scappare l’infortunio, altro che. Poco prima c’era stato anche un colpo di gomito: Beukema su Gabbia. Faccia contro gomito, chiara spinta. Ma anche lì, silenzio. Archivio, dimenticatoio. Tutto lasciato correre. Poi l’ultima: Jovic apre bene per Pulisic, che prende posizione. Ferguson lo stende – e stava già camminando su un filo. Tutti aspettano il fischio, ci sta tutto. E invece no: Mariani lascia andare. E quando Pulisic protesta (mica urlando, eh), arriva il giallo. A lui. Non a chi ha fatto fallo. Incredulità, nervosismo, cori dalla curva. E una domanda che inizia a farsi largo: ma è davvero questo il metro per una finale?