News Milan / Ciao Pioli, Cardinale ha deciso: il nuovo allenatore sarà…

Inutile girarci troppo attorno, la situazione in casa Milan è abbastanza chiara a tutti: il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera è arrivato ai titoli di coda. L'ambiente attorno al tecnico emiliano si è fatto ormai pesantissimo e insostenibile, tira un'aria che non fa bene proprio a nessuno. Per questo motivo, a fine stagione il club di Via Aldo Rossi cambierà l'uomo al timone della squadra. Bisogna solo capire quale sarà il profilo giusto sul quale puntare.