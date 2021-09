News Milan \ Può arrivare davvero: “Lo ha chiamato”

Il Milan si è svegliato primo in classifica in campionato in coabitazione dei cugini nerazzurri. C'è da dire che il Napoli, potenzialmente, potrebbe scavalcare i due club meneghini e piazzarsi in vetta in solitaria, ma i numeri fin qui ottenuti dalla truppa di Pioli non possono che considerarsi soddisfacenti.