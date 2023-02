News Milan / Ecco chi arriva in panchina se salta Pioli

Il Milan sta vivendo un momento terribile della propria stagione che, se dovesse continuare, potrebbe compromettere anche il piazzamento finale della squadra in campionato. Si è passati dalla lotta Scudetto con la corsa sul Napoli a essere addirittura fuori dai primi quattro posti (ad oggi, il Milan è quinto in classifica). La Champions League è ovviamente l'obiettivo minimo, non centrarlo non è un'ipotesi presa neanche lontanamente in considerazione dai vertici rossoneri.

Ma il campo in questo momento sta bastonando il Milan e all'orizzonte ora c'è il derby. Non una gara qualsiasi. Evitare altre figuracce è imperativo. In questo delicatissimo contesto, si parla ovviamente anche di quello che potrebbe succedere in casa Milan nel caso in cui le cose dovessero tragicamente precipitare. In questo caso, mister Stefano Pioli sarebbe il primo a pagarne le conseguenze. Tanto che, se dovesse saltare lui, il Milan avrebbe già in mente con chi sostituirlo <<<