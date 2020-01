Chelsea, Lampard: “Christensen non andrà via, mi piace”

Christensen al Milan, parla Lampard

MILANO – Franck Lampard, tecnico del Chelsea, si è così espresso in conferenza stampa sul futuro di Andreas Christensen, difensore centrale dei Blues poco utilizzato in questa stagione e accostato, nelle ultime ore, al Milan: “Non andrà via, mi piace come giocatore, è di grande qualità. E’ chiaro che ogni partita devo scegliere due centrali, chi resta fuori è inevitabilmente insoddisfatto”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live