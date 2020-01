Cengiz Under al Milan, i rossoneri continuano a trattare con la Roma

Cengiz Under al Milan, le ultime

MILANO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, il Milan “continua a voler fare Under. Il suo agente, Fali Ramadani era a Milano anche oggi e partirà domani. Per il momento non ci sono aperture della Roma. I rossoneri vorrebbero inserire Suso nell’operazione, ma il Milan pur di prendere Under accetterebbe anche Juan Jesus che farebbe il vice di Romagnoli e Theo Hernandez. Il Milan sta valutando concretamente questo tipo di soluzione. I contatti con Ramadani sono continui perché il Milan pensa che Under possa essere il giocatore giusto”.

