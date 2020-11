Castillejo da rivelazione a esubero. Due club su di lui

MILANO – Sarebbe dovuta essere la stagione di Samu Castillejo, ma al momento lo spagnolo non ha inciso come ci si aspettava. Complice anche l’esplosione di Saelemaekers e gli scalpitanti Hauge e Brahim Diaz che hanno portato l’ex Villarreal a diventare una seconda scelta di Pioli. Il numero 7 è sempre rassomigliante a Suso, tanto essere considerato un suo doppione. Per questo motivo la società rossonera sta seriamente pensando di cederlo e aumentare, così, il proprio tesoreto. Su Castillejo è forte l’interesse di Siviglia e Atletico Madrid.