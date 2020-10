Carnevali: “Anno difficile, ma tutta la rosa può mettersi in mostra”

MILANO – Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, di come il Covid-19 abbia colpito il mondo del pallone. Ecco le sue parole: “Io credo che quest’anno sarà un anno difficile, c’è molta apprensione su cosa potrà succedere. Avere una rosa completa e competitiva ci ha aiutato molto, in questa stagione tutti possano mettersi in mostra“.