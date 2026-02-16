Caressa: “Secondo me gli arbitri dovrebbero…”

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha acceso il dibattito sul tema arbitri, lanciando una frecciatina nemmeno troppo velata a Open VAR, il programma di DAZN dedicato alle moviole. Il giornalista ha espresso riserve sul format che vede i direttori di gara protagonisti in studio, sottoposti alle domande dei conduttori e ai commenti degli opinionisti.

Caressa ha utilizzato un paragone efficace per spiegare il suo punto di vista: “Pensate a un giudice che emette una sentenza. Lui pubblica le motivazioni della decisione, punto. Non è che poi va in televisione a discuterne con i giornalisti mentre gli opinionisti dicono la loro”.

Il telecronista ha tenuto a precisare che non vuole puntare il dito contro nessuno in particolare, ma ritiene che il sistema attuale non sia quello più appropriato. Secondo la sua visione, gli arbitri dovrebbero limitarsi a fornire una spiegazione tecnica delle loro decisioni, chiarendo se una chiamata sia stata corretta oppure no, senza però trasformare il tutto in un dibattito pubblico.

“Basta quello”, ha sottolineato Caressa, evidenziando come a suo avviso la chiarezza nella comunicazione non debba necessariamente passare attraverso confronti televisivi. Il giornalista ha poi chiuso il ragionamento con un riferimento al contesto internazionale: “Le decisioni degli arbitri internazionali non sono discutibili”, lasciando intendere che forse sarebbe opportuno mantenere una certa distanza tra il fischietto e l’arena mediatica.

Una posizione, quella di Caressa, che si inserisce nel dibattito sempre più acceso sul rapporto tra arbitri e media nel calcio italiano. Da una parte c’è chi, come DAZN, punta sulla trasparenza attraverso il dialogo diretto; dall’altra chi, come il conduttore di Sky, preferisce un approccio più istituzionale e meno spettacolarizzato.

La questione resta aperta e divide addetti ai lavori e tifosi.