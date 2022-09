News Milan, ora Cardinale fa sul serio: la sua prima mossa fa volare i tifosi

Davvero niente male la prima uscita ufficiale del nuovo Milan targato RedBird: vittoria nel derby di Milano, supremazia cittadina ribadita ancora una volta e tre punti in cassaforte di una pesantezza enorme. In più, la prestazione ha fatto capire che questo Milan può davvero continuare a sognare in grande e che la strada intrapresa è quella giusta. Ora bisogna solamente continuare a percorrerla.