Milan, capitolo portieri. Si aspettano notizie da Maignan e poi…

Batosta Maignan. Pioli spera di recuperarlo a metà mese. E nel frattempo si ragiona ad altre alternative. Indennizzo per Sportiello a gennaio

Redazione Il Milanista

L'idea iniziale era quella di non intervenire sul mercato di gennaio. Ma i rossoneri saranno (forse) costretti a farlo. Sì perché le condizioni del francese Mike Maignandestano preoccupazione e bisogna correre ai ripari. Il giocatore non ha ancora smaltito l'infortunio che lo tiene lontano dai campi da più di tre mesi. Oltre a dare forfait al Mondiale, Maignan non rientrerà prima di qualche settimana. Al momento lo staff medico non si sbilancia sui tempi di recupero. Il quadro sarà più chiaro tra qualche giorno.

Maldini e Massara hanno già acquistato Devis Vasquez dal Guaranì per 500 mila euro. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Barranquilla in Colombia, ha debuttato in Prima Squadra nel 2021 e in due stagioni ha collezionato 28 presenze in campionato e tre in Coppa Libertadores. Il giocatore si sta allenando da giorni con il resto del gruppo, dimostrando grande personalità e voglia di crescere. Tuttavia il colombiano non è il solo destinato ad arrivare a Milanello. La società rossonera vorrebbe infatti acquistare anche un altro portiere. Nulla da fare per Marco Sportiello, che rimarrà all'Atalanta fino a giugno quando poi andrà via come parametro zero. Gli altri nomi monitorati dai meneghini sono quello di Guglielmo Vicario e di Alessio Cragno (il cui valore ammonta a 4 milioni di euro).

Ma in nessuno dei due casi si parla di trattative semplici. Il portiere dell'Empoli ha un valore che si avvicina attorno ai 18 milioni di euro. E difficilmente il club toscano vorrà rinunciare a lui a gennaio. Da quasi 3 anni è entrato a far parte del giro delle selezioni azzurre e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Su Vicario ci scommettono in tanti e si dice che sarà il portiere futuro della nazionale italiana. Inoltre il suo arrivo in rossonero si complica in quanto difficilmente accetterebbe di fare il vice Maignan. Per il vice di Di Gregorio invece ci sono in mezzo Monza e Cagliari. I due club devono trovare l'accordo per interrompere il prestito con obbligo di riscatto legato al fattore salvezza.