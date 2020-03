Capello avvisa il Milan: “Attenzione a dare fiducia a Rangnick”

Anche se adesso il suo approdo al Milan non pare più così scontato, il nome di Ralf Ragnick continua a far parlare addetti ai lavori ed ex di lusso del club rossonero. Uno di questi è Fabio Capello, il quale, intervenuto a Sky Sport ha consigliato alla dirigenza di non investire su chi del mondo del pallone italiano ne sa poco.

“Voglio dire solo una cosa al riguardo”, ha attaccato il tecnico friulano, per l’ultima volta sulla panchina del Milan nella stagione 1997/1998. “La società dovrà fare attenzione ai tifosi, perché non si può più giocare col fuoco. Vengono commessi gravi errori da anni e puntare su un allenatore straniero, per quanto bravo possa essere, è comunque un rischio in Italia, specialmente se si tratta della sua prima esperienza nel nostro calcio”.