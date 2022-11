Calciomercato, Di Marzio spiazza tutti: “Il Milan vuole bloccare due colpi” | News

Continuano ad arrivare news molto interessanti che riguardano i piani di calciomercato del Milan in vista del prossimo futuro. Gianluca Di Marzio , grande esperto di mercato di Sky Sport, ne ha svelate un paio in queste ultime ore. Maldini e Massara infatti starebbero lavorando per bloccare due giocatori per la prossima stagione. Il primo è il portiere Marco Sportiello , in scadenza di contratto il prossimo giungo con l' Atalanta .

Sul proprio sito ufficiale, Di Marzio spiega: "L'obiettivo della dirigenza rossonera è quello di bloccare il portiere italiano in vista della prossima stagione, per tesserarlo dal primo luglio. Nei prossimi giorni ci saranno incontri ancora più approfonditi". Il Milan sarebbe già in pole position per Sportiello, che arriverebbe a parametro zero come vice-Maignan. Ma è il secondo nome svelato dall'esperto di calciomercato quello più clamoroso in ottica Milan <<<