News Milan, salta De Ketelaere? Ecco chi può arrivare: 8 nomi | Calciomercato

Il Milan ha ben chiaro quella che è la sua priorità numero uno di calciomercato : un nuovo trequartista. E, basandoci sulle ultime news di mercato riguardanti il club rossonero, non ci sono dubbi neanche su quello che è stato individuato come l'obiettivo principale e preferito dal Diavolo: Charles De Ketelaere .

La trattativa con il Brugge va avanti da tanto tempo, forse anche troppo. La forte sensazione però è che adesso si sia arrivati al momento cruciale, al dentro o fuori definitivo. Il Milan vuole De Ketelaere ed è ampiamente ricambiato, ma non ha nessuna intenzione di stare al gioco al rialzo del club belga. L'offerta c'è ed è chiara, difficilmente Maldini si spingerà ancora oltre per il gioiello classe 2001. Ecco perché, in attesa di notizie sul fronte De Ketelaere, il Milan studia anche piani alternativi. Noi ne abbiamo individuati ben 8, che vi proponiamo uno dopo l'altro in questa nostra raffica di nomi. E occhio alle sorprese <<<