Calabria e il bel gesto verso il tifoso cileno arrivato per Milan-Genoa

In una domenica avara di emozioni sportive, il tweet del sostenitore del Milan che dal Cile è volato a Milano nella speranza di assistere all’incontro contro il Genoa allo stadio Meazza rimanendo poi spiazzato dalla cancellazione per l’allarme COVID-19, ha colpito un po’ tutti. In particolare il giocatore del club rossonero Davide Calabria ha voluto replicare al fan con una lodevole promessa.

“Ciao David, La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello! Forza Milan”, si legge sul cinguettio.