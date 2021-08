Calabria a MTV: “Contento di quello che fa la squadra”

Ecco le parole di Davide Calabria ai microfoni di MilanTv dopo il match vinto per 4 a 1 sul Cagliari di Leonardo Semplici

Al termine della partita vinta per 4 a 1 dal Milan contro il Cagliari è intervenuto il terzino rossonero Davide Calabria. Ecco le sue parole a MilanTv:

Il segreto del gruppo - “Tanti mesi che lavoriamo insieme, ci troviamo bene fuori dal campo. La rincorsa in più in una partita ti cambia la vita e ti portano ad avere il risultato. Sono contentissimo di quello che sta facendo la squadra”.

Sui giovani e l’alternanza - “A questi livelli penso che sia fondamentale che ci siano non solo 11 titolari ma 20, soprattutto al Milan e in un campionato tosto come questo. Dobbiamo stare tutti sull’attenti, anche 5 minuti possono fare la differenza. Chi entra può fare anche meglio perché è più fresco”.