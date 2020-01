Cagliari-Milan, numeri all’opposto sui cross: rossoneri ultimi!

Cagliari-Milan, statistiche all’opposto sui cross

MILANO – La sfida tra Cagliari-Milan, al contrario di quanto ha detto la storia, vede i sardi issarsi come favoriti, anche grazie allo splendido girone d’andata fin qui disputato dalla squadra di Maran; non si può certo affermare lo stesso del Milan, assolutamente deludente nelle prime 18 giornate di campionato e, al momento, dietro in classifica rispetto a Nainggolan e compagni.

Un dato statistico chiarisce, per l'appunto, questa disparità nelle prestazioni. Come riportato da Opta, il Cagliari è la squadra che segna di più su cross (8 reti in questo campionato), il Milan quella che ne realizza meno (2). Inoltre, nessuna squadra ha realizzato più gol di testa dei rossoblù in questa Serie A (7), mentre nessuna ne ha segnati meno del Milan con questo fondamentale (1).