Cagliari-Milan, la moviola: inesistente il giallo a Bennacer, sul goal di Ibra…

Cagliari-Milan, la moviola

MILANO – Cagliari-Milan, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A e terminata 0-2 per i rossonero per effetto delle reti di Rafael Leao al 46esimo e di Zlatan Ibrahimovic al 63esimo, è stata ben diretta dall’arbitro Abisso di Palermo.

Al 26esimo giusto il giallo per il bruttissimo intervento di Cigarini su Bennacer, così come il non fischio per fallo di mano sulla punizione calciata da Ibra, ma è attaccata al corpo. Completamente sbagliata, invece, al 61esimo l'ammonizione a Bennacer che entra pulito prendendo la palla: fallo per il Cagliari e giallo per l'algerino. All'82' Ibrahimovic segna la sua doppietta personale su assist di Bennacer, ma l'arbitro annulla subito per corretto fuorigioco dello svedese che era leggermente avanti rispetto alla linea dei difensori avversaria.