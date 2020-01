Cagliari, Joao Pedro fa il Diavolo: goal in 3 delle ultime 4 contro il Milan

Milan, occhio a Joao Pedro

MILANO – Joao Pedro, numero 10 del Cagliari, sarà il pericolo numero uno per la difesa rossonera. Il fantasista brasiliano, oltre ad essere il capocannoniere stagionale dei sardi con 11 reti all’attivo, ha segnato in tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il Milan e solo contro Sampdoria e Bologna (4) ha firmato più reti; inoltre, ha messo lo zampino in 7 degli ultimi 12 gol del Cagliari in Serie A (6 gol e un assist). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live