MILANO – Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il c.t. dell’Ungheria Marco Rossi che ha parlato del futuro Dominik Szoboszlai, a lungo seguito e accostato al Milan: “Cambierà squadra a gennaio? Rispondo e dico semplicemente che, per sentito dire o per bocca del suo allenatore Marsch, Dominik a gennaio sembra proprio che possa andarsene dal Salisburgo e dalle voci sembrerebbe molto vicino alla consorella, al Lipsia. Non ne ho parlato però né con lui né col suo agente“.