Buongiorno Leao, è l’ora di svegliarsi: il Milan ti aspetta!

Milan, si attende Rafael Leao

MILANO – Non si è andati a scuola negli ultimi tre mesi, ma le buone vecchie care abitudini non si dimenticano di certo. Ci sarà successo almeno una volta nella vita, infatti, di svegliarci tardi o di non sentire per nulla la sveglia, tanto da “costringere” un nostro genitore a buttarci giù dal letto per raggiungere al più presto l’edificio scolastico.

A Casa Milan la situazione potrebbe essere piuttosto simile, solo che ripetuta troppe volte negli ultimi mesi (di gioco). Immaginate Rafael Leao nella sua stanzetta, a dormire tranquillo, con Pioli e Maldini che, a turno, lo scuotono per svegliarlo dal suo torpore. Quanto saranno in grado di resistere ancora nell’aspettare la sua levata?

Retrocessione

Intanto, il tecnico rossonero una prima “punizione” al portoghese l’ha già inflitta. Leao, infatti, è ormai un’alternativa nel ruolo di prima punta a Ibrahimovic e Rebic e, così come accaduto a Torino contro la Juventus, anche a Lecce sarà destinato alla panchina. Colpa di un atteggiamento spesso indolente, svogliato e poco utile alla causa: i minuti giocati all’Allianz Stadium, caratterizzati da un ritmo da amichevole, ne sono stati testimonianza lampante.

Comunque, in attesa

Sta di fatto che l’importante investimento effettuato su di lui in estate (quasi 30 milioni di euro) costringe la dirigenza rossonera ad aspettarlo e, come una qualsiasi mamma, a coccolarlo più degli altri. Il che – sia chiaro – non significa che gli saranno perdonati altri atteggiamenti del genere, ma che lo si aspetterà ancora un altro po’, sperando che il giovane Rafael si svegli e che dia, finalmente, il suo buongiorno a tutto il Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live