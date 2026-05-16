Stando a quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, l'imprenditore italiano Flavio Briatore ( ad oggi executive advisor per Alpine in Formula 1) sta lavorando per entrare nella dirigenza del Milan (ruolo ancora da definire nonché da immaginare). Dato l'addio certo di Igli tare e quello possibile di Furlani, Cardinale aveva preparato una lista di nomi con molti manager italiani e stranieri.

Chissà se il nome di Briatore rientra in questo elenco. In aggiunta si tratta di un vero e proprio blitz che vedrebbe coinvolti anche Adriano Galliani e Giovanni Carnevali AD del Sassuolo. Le voci vedrebbero così Allegri ancora sulla panchina del Milan per una prossima stagione.