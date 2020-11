MILANO – Questo pomeriggio Daniele Bonera siederà nuovamente in panchina e guiderà il Milan nel match contro il Lille allo stadio Pierre Mauroy. Non è la prima volta che il bresciano sfida il club transalpino. Da giocatore sfidò il LOSC nel 2006 giocando da titolare nel match di San Siro insieme a Kaladze. Una partita che i rossoneri non ricordano con piacere, vista la sconfitta per 2 a 0. Nel match di ritorno, finito per 0 a 0, Bonera rimase in panchina.