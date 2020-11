Bonera a MTV: “Ibra è un valore aggiunto. Lille collettivo di livello”

MILANO – “Per me è una bella opportunità poter guidare la squadra, ma siamo tutti uniti con l’aiuto del mister. Cercheremo di fare del nostro meglio per poter ribaltare il risultato un po’ troppo pesante dell’andata. Il Lille è una squadra forte, è propensa al contropiede, ha giocatori offensivi molto veloci. E’ un collettivo di livello. Potevamo fare meglio in determinare situazioni, cercheremo di farlo al meglio domani. L’assenza di Ibra? Zlatan è sicuramente un valore aggiunto ma questa squadra non può non mettere in campo quello che ha dimostrato di avere e confermato domenica“, così Daniele Bonera ai microfoni di MilanTv in vista del match contro il Lille.