Blitz di Massara a Barcellona: Todibo al Milan entro 48 ore

Todibo al Milan, ci siamo

MILANO – Dopo l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan completerà a breve una seconda trattativa in entrata. Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, incontrerà a breve i dirigenti del Barcellona in Spagna per provare a chiudere entro 48 ore l’acquisto di Jean-Clair Todibo; il meeting tra le parti avverrà all’ora di pranzo, con il dirigente del club di via Aldo Rossi intenzionato a sistemare gli ultimi dettagli.

I NODI – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo è sulla base di un prestito di sei mesi, ma il Milan vorrebbe riservarsi la possibilità di un riscatto a fine stagione, mentre il Barcellona vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore. Comunque, il difensore classe 1999 ha dato l'ok ai rossoneri, ma vorrebbe essere sicuro di tornare in Spagna a giugno per poi valutare se restare in blaugrana o proseguire l'avventura a Milano.