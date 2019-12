Bennacer: “Sto crescendo. Atalanta? Dobbiamo dare tutto”

Milan, parla Bennacer

MILANO – Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si è così espresso a MilanTV: “Sto crescendo, adesso ho più fiducia, ma voglio lavorare e migliorare ancora di più“.

PALLONE D’ORO AFRICANO: “Sono felice di essere nei primi dieci, è certo che è un periodo importante ma ora devo fare di più per essere sempre in questa lista”.

L’ARRIVO AL MILAN: “Ho fatto un po’ più di partite ora ed è la stessa cosa per me: voglio continuare a giocare bene, ma ora va meglio perché conosco meglio i compagni e lo staff che lavora qui a Milanello”.

SU BIGLIA: “Parla con me tanto, quando sbaglio, mi aiuta tanto anche. Io sto imparando tanto da lui. Il calcio è così, quando hai un compagno così è sempre un bene”.

SULLA SQUADRA: “Parlo con tutta la squadra, siamo una squadra, non faccio differenze. Ogni giocatore è uguale, certo che ho più affinità con qualcuno, ma parlo rido e scherzo con tutti”.

SULL’ASSENZA DI THEO: “Un altro giocatore giocherà al suo posto, abbiamo fiducia in lui. Saremo con lui al 100%, lui andrà ad aiutare la squadra ed a dare tutto per la squadra. Ma noi dobbiamo dare tutto, dopo andiamo in vacanza, e poi dobbiamo dare di più per finire bene quest’anno”.

SUL SUO RUOLO: “Sto imparando tante cose, quindi ho un po’ più di fiducia. Porto un po’ di più la palla quando ci serve, sennò provo a recuperare quando posso, provo a verticalizzare quando posso anche. Ma posso ancora aiutare di più la squadra. Contro il Sassuolo non ho fatto gol, per me era una grande occasione, queste cose non dobbiamo sbagliarle noi professionisti. Devo far vedere a tutti che posso fare meglio”.

REGALO DI NATALE AI TIFOSI?: “Dobbiamo dare tutto perché loro danno tutto per noi. Quindi spero che la partita di domenica andrà bene. Dobbiamo dare tutto anche per il nostro allenatore, lui dà tutto, lavora tanto tanto. Quindi anche per lui, sappiamo tutti che quando facciamo male è sempre l’allenatore che paga, non i giocatori”.

SUL SUO 2020: “Voglio fare meglio del 2019, quindi lavorare ancora di più e crescere di più. Penso che devo essere più decisivo di quest’anno”.

