Bennacer a MTV: “Milan ha una grande storia. Lavoriamo per dare ai tifosi tutto quello che meritano”

MILANO – In vista del match di domani tra Lille e Milan, il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista a Milan Tv

SUL MATCH DI ANDATA – “Quando perdi una partita vuoi sempre vincere la seconda, è la nostra mentalità. Domani dobbiamo fare di tutto per avere la voglia di vincere”.

IL MILAN E LA RESPONSABILITA’ – “Il Milan ha una grande storia, è normale che nel calcio ci siano momenti difficili, non dobbiamo mollare mai. Stiamo lavorando tanto per vincere e per dare al Milan e ai tifosi tutto quello che meritano“.

RAPPORTO CON KESSIE’ – “Io e Franck giochiamo insieme da un anno, parliamo francese, è più facile capirsi. Ci conosciamo bene, è più facile giocare sul campo”.

CARTELLINI – “L’anno scorso ero un po’ troppo aggressivo quando recuperavo palla, ho imparato ad essere meno aggressivo e fare meno falli“.