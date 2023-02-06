Il bilancio della 21a giornata di Serie A. OK Roma, Inter e Napoli. KO Dea

La Roma batte l'Empoli in casa; ancora un successo per gli uomini di Spalletti così come l'Inter che si aggiudica il derby. Male l'Atalanta

Napoli sempre più solista: un campionato sulla scia delle vittorie che arrivano a suon di gol grazie ai suoi bomber. Partenopei galvanizzati e con lo scudetto già cucito addosso. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno schiacciato anche lo Spezia -fuori casa- con il punteggio di 3-0 domenica a pranzo. Negli anticipi di sabato invece la Roma di Mourinho porta a casa 3 punti in casa contro l’Empoli di Zanetti (grazie ai gol di Ibanez a 2′ e di Abraham al 6′) e si piazza al terzo posto in classifica tra l’Inter (a -13 dal Napoli) e la Lazio (a 38).

Gian Piero Gasperini invece cade a Reggio Emilia al cospetto di un Sassuolo (ora a 20 punti in classifica) che amministra e vince. I neroverdi -dopo la vittoria per 5-2 contro il Milan– recuperano i precedenti contro l’Atalanta: in tutto sono state 11 le sconfitte contro i 19 match disputati contro la Dea. Atalanta – ospite all’Olimpico di Maurizio Sarri nell’anticipo di sabato sera delle 20.45- orfana di Joakim Mæhle e Luis Muriel espulsi proprio contro il Sassuolo. La Lazio (con un match in meno) è attesa a Verona contro l’Hellas nel match di oggi pomeriggio alle ore 18.30, seguita poi da Monza-Sampdoria. La 21a giornata terminerà domani sera con Salernitana-Juventus all’Arechi.