Milan, il belga Thomas Meunier nel taccuino dei rossoneri (e non solo)

Tanti i club sulle tracce di Thomas Meunier. Il 31enne belga piacerebbe e non poco ai blaugrana. Le difficoltà economiche del Barcellona però sono consistenti e la modalità giusta ancora non si è trovata per affondare il colpo. Ci sarebbero ipotesi legate anche al suo futuro in Premier League (Tottenham, Chelsea e Manchester United per adesso in pole position). Tra le tante società italiane -oltre alla Juventus- ci sarebbe anche il Milan che starebbe tentando di infilarsi nella trattativa.