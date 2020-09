Milan, le ultime su Bakayoko

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’affare per il ritorno di Bakayoko al Milan, al momento, ristagna sulle cifre. Tra Milan e Chelsea c’è l’accordo sul prestito oneroso a 3 milioni di euro, ma non quello sulla cifra del riscatto: i Blues chiedono circa 30 milioni di euro, mentre le casse di via Aldo Rossi non offrono più di 25.