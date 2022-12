Milan: cresce l’attesa per CDK. Contro la Salernitana dovrà essere al 101%

Charles De Ketelaere : il 2023 sarà il suo anno? I tifosi, la società e Pioli lo aspettano e ci sperano. A Salerno dovrà dare tutto sé stesso per (ri)iniziare la stagione con il piede giusto. Dopo la delusione Mondiale e la prima parte di stagione in sordina (a parte la bella prestazione del derby), il belga deve ritrovarsi. Anche perché per il 4 gennaio il Milan avrà parecchi buchi. E mister Pioli dovrà trovare soluzioni alternative. Il primo esame sarà proprio contro gli uomini di Nicola a caccia di rinforzi proprio per non farsi trovare impreparati contro il Diavolo.

La parola d’ordine per questo 2023 sarà riscatto. Il classe 2001 arrivato a Milano (dopo svariate settimane di estenuanti trattative) quest'estate per circa 30 milioni di euro , non ha mai spiccato. Forse troppe aspettative sulle sue spalle? Certo è che il belga non riesce ad adattarsi ancora in Serie A . Ma Pioli è fiducioso e non demorde. E per il 4 gennaio vorrebbe una maglia da titolare. Riuscirà a cancellare i mesi trascorsi in penombra?

L'idea contro la Salernitana potrebbe essere quella di provare il belga come attaccante. Scelta rischiosa, ma Pioli potrebbe optare per questa possibilità, vista l'emergenza in attacco (Origi da valutare e Ibra non ancora pronto per rientrare). Il numero 90 rossonero ha tenuto per sé finora le sue qualità, soprattutto in fase realizzativa (numero reti segnate: zero). Ha dimostrato davvero troppo poco per le cifre esborsate dalle casse del Milan in estate. Di base è finito a fare il secondo dello spagnolo Brahim Diaz, particolarmente in forma. Ma l'idea iniziale era quella di coinvolgerlo in gruppo dandogli una maglia da titolare fin da subito. Con ogni probabilità Stefano Pioli lo schiererà in campo dal primo minuto contro la Salernitana anche per dare respiro ad un instancabile Olivier Giroud che ha fatto un super Mondiale.