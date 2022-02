News Milan – Maldini trema, sta circolando una voce su Pioli

Al di là del passo falso con la Salernitana, che ha indispettito non poco i tifosi, non si può dire che questo Milan non stia crescendo stagione dopo stagione.

Non è un caso che grazie al tecnico rossonero, i meneghini siano tornati in Champions League dopo oltre 7 anni. Un girone di ferro e un po' di sfortuna hanno impedito al Diavolo di proseguire il cammino europeo. Pioli grande protagonista e punto fermo del Milan del presente e del futuro. Anche se in queste ore sta circolando una voce che ha messo in allerta la società di via Aldo Rossi<<<