News Milan – Maldini ribalta tutto e cambia obiettivi sul mercato

Il Milan lavora sul mercato in vista della sessione di gennaio, ormai in rapido avvicinamento.

I rossoneri sono sì impegnati in campionato e in Champions League, ma vogliono anche guardare al futuro per costruire un progetto che si riveli concretamente vincente.

Ecco perché emissari rossoneri sono in giro per l'Europa e per il Sud America per scovare talenti che possano rivelarsi potenziali crack. Proprio in queste ore è arrivata una notizia circa una decisione inaspettata di Maldini su alcuni obiettivi di mercato di vecchia data<<<