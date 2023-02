Milan, Asensio non tramonta del tutto: c’è qualche spiraglio?

Idea Asensio in caso di mancato rinnovo di Leao? Il Milan valuta la situazione anche perché lo spagnolo potrebbe non rinnovare con le merengues

Redazione Il Milanista

I contatti con il suo agente - Jorge Mendes - non sono mai cessati del tutto. E il Diavolostarebbero pensando a Marco Asensio per la prossima stagione, anche facendo un sacrificio economico per portarlo in Serie A. Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti in conferenza stampa lasciano qualche speranza. Il contratto del giocatore è in scadenza e il rinnovo non è scontato. Di seguito le sue parole.

"Non so se resterà qui oppure no. Non lo so e non mi importa molto. Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione, quindi quello che mi interessa è che stia dando il suo contributo, come ha fatto l'anno scorso. Spero che continui così, poi il club prenderà la decisione più giusta".

I Blancosavrebbero offerto al giocatore un prolungamento fino al 2027 con un ritocco anche all'ingaggio (ma che non soddisferebbero completamente le aspettative dello spagnolo). A questo punto spetterà a lui prendere una decisione sul suo futuro. E il Milan ci spera. Asensio potrebbe infatti essere l'eventuale sostituto di Rafael Leao, se non dovesse rinnovare. Il contratto del portoghese scadrà tra un anno e mezzo e il tempo stringe. Nonostante le rassicurazioni dell'agente del giocatore e della società rossonera, di fatto non si è trovato ancora l'accordo. E di offerte ne avrebbe varie…