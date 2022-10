Ecco l’app per il tuo fantacalcio: consigli e tutte le ultime news a portata di mano

Consigli, formazioni e tutte le ultime news per i fantallenatori: ecco l'app perfetto per il tuo fantacalcio

Redazione Il Milanista

Con l'app di Fantaredazione avrete consigli e news a portata di mano per essere sempre competitivi. Tutto a vostra disposizione, tutti i giorni a tutte le ore. I nostri ragazzi lavorano costantemente per regalare un’esperienza completa a tutti gli utenti che hanno già scaricato e che scaricheranno l’app. La nostra app è completamente gratuita ed è disponibile per qualsiasi tipo di smartphone.

I nostri consigli settimanali sono tra i più seguiti, perché studiati meticolosamente ed eseguiti con estrema precisione dai nostri articolisti. Per voi non ci sarà solo la nostra app, potrete tranquillamente vedere anche tutti i consigli sul nostro profilo Instagram "Fantaredazione". Ma il consiglio per avere successo a 360° è quello di avere anche l'applicazione.

All’interno dell’app troverete "probabili formazioni" aggiornate in tempo reale, "news" che vi aiuteranno a rimanere aggiornati 24 ore su 24 e infine, la ciliegina sulla torta, un tool che vi aiuterà a schierare la miglior formazione possibile ogni settimana. La scelta verrà fatta in base agli “indici di schierabilità” che noi stessi realizziamo. Dovrete solamente inserire la vostra rosa nell’apposita sezione e al resto ci pensiamo noi. Scaricate l’app e non ve ne pentirete. Vi aspettiamo!