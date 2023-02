Milan, anticipo di venerdì contro il Toro e poi la Champions

Dopo l'ennesimo ko in campionato, il Milanfra pochi giorni affronterà il Torinoin casa nella 22° giornata di Serie A. La sfida si terrà a San Siro venerdì 10 febbraio alle 20.45. La squadra di Ivan Juric è reduce dalla vittoria contro l'Udinese, arrivata grazie alla rete di Yann Karamoh ieri pomeriggio. Granata che superano i friulani in classifica posizionandosi settimi in campionato in zona Europa e sotto il Milan - a 38 punti - già sconfitto due volte (sia in Serie A che in Coppa Italia) questa stagione.