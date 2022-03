News Milan / L’annuncio in diretta: “Tre operazioni quasi chiuse”

Annuncio in diretta Manuele Baiocchini

Si avvicina un altro weekend di campionato prima della sosta. L'obiettivo del Milan è andare al riposo con la prima posizione in tasca.

La trasferta di sabato sera a Cagliari non è assolutamente da prendere sotto gamba. I sardi si stanno giocando la salvezza e affronteranno la partita con il coltello fra i denti. Pioli predica massima attenzione. Troppe volte le piccole hanno fatto la sgambetto ai rossoneri in questa stagione.

Maldini e Massara esultano sugli spalti per le vittorie del loro Milan, costruito grazie ad una progettazione accurata e lungimirante. Ma è arrivato il momento di compiere un ulteriore level up, permettendo al glorioso club meneghino di prosperare ad altissimi livelli. Le notizie riportate da Manuele Baiocchini testimoniano come l'ambizione della dirigenza rossonera sia quasi insaziabile<<<