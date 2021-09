News Milan – Annuncio improvviso: “Va via subito!”

La sessione estiva di mercato ha chiuso i suoi battenti. Tante le operazioni concluse dai rossoneri, ben 11 in entrata fra nuovi arrivi e riscatti. La rosa appare più completa di quella dello scorso anno. Giustamente, ci verrebbe da dire, visti gli impegni probanti che attendono la compagine di Pioli.

Maldini e Massara hanno lavorato tutta l'estate per accontentare l'allenatore. Sono arrivati volti nuovi, ma qualche esubero è rimasto a Milanello. Si cercano tutt'ora soluzioni. Si era parlato della possibile rescissione per Andrea Conti. L'ex Atalanta, chiuso da Davide Calabria e Alessandro Florenzi, alla fine è rimasto in rossonero. Ogni discorso è stato rimandato a gennaio.