André Silva: “Sarebbe stato bello giocare con Ibra, ma sono contento a Francoforte”

Ex Milan, parla André Silva

MILANO – André Silva, attaccante portoghese in prestito dal Milan all’Eintracht Francoforte, si è così espresso ai microfoni di Elmar Bergonzini de La Gazzetta dello Sport: “Voglio crescere e voglio imparare. Sarebbe stato bello giocare con Ibrahimovic, mi avrebbe aiutato a crescere.

La porta rossonera per il classe 1995, comunque, non è del tutto chiusa. André Silva, infatti, è in prestito biennale in Germania e, in caso di non riscatto da parte del Francoforte, potrebbe tornare al Milan a partire dalla stagione 2021-2022: "A Francoforte – prosegue l'attaccante portoghese – ho avuto l'occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Tornare al Milan? Non posso sapere cosa accadrà, ma indipendentemente dal club, dal Paese o dalla competizione io voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere. Io voglio lottare per arrivare in alto. Non posso sapere il mio futuro, posso solo commentare il mio presente che è a Francoforte. E farò il possibile affinché sia ricco di successo".