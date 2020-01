Anche AS conferma: Dani Olmo ad un passo dal Milan

Milan, vicino Dani Olmo

MILANO – Dopo le prime indiscrezioni giunte dalla Croazia, stanno arrivando conferme anche da altri quotati giornali calcistici europei. Si tratta, nello specifico, dell’autorevole testata spagnola AS, la quale scrive che il Milan ha tutta l’intenzione di portare Dani Olmo in rossonero il prima possibile ed è in costante contatto con i suoi agenti; l’affare, in ogni caso, potrebbe risolversi in positivo anche a giugno.

